Что этот уикенд приготовил для нас?

Озёрск культурный, Челябинск разнообразный, а Екатеринбург спортивный - так можно вкратце обрисовать характер событий в уральских городах! Полная картина развлечений в нашей уикенд-афише!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе, услуги инструкторов для детей от 7 лет и взрослых.

31 марта, 11-00

Театр кукол: «Госпожа Метелица», снежная сказка (5+)

31 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: премьера спектакля по роману Октава Мирбо «Дневник горничной»(18+)

С 1 по 12 апреля

Центральная городская библиотека: выставка «Как одеть вышивку». Разные виды вышивки, яркие краски, интересные работы!

1 апреля, 11-00

Театр кукол: «Теремок», сказка (5+)

1 апреля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Где-то на диком Западе». Интерактивное представление(4+)

1 апреля, 15-00

Детский центр «Точка роста»: новый мастер-класс по вязанию из трикотажной пряжи. Мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Зефирка-лайт". Ведут мастер-класс Вера Дерябина и Елена Санникова.

1 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: комедия «Ревизор»(12+)

П.Татыш

31 марта, 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: увлекательная семейная конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка дедушки!». Приглашаем всех желающих поддержать наших замечательных участников!

Кыштым

31 марта, 18-00

«Народный дом»: концерт финалиста 2-го сезона телешоу «Битва хоров» - хора Михаила Бублика.

Миасс

Все выходные! глк «Солнечная долина»: каток для автомобилей! Лёд стоит последние выходные!

Любители экстремального и одновременно грациозного вождения – у вас еще есть шанс проверить свои навыки. Ждем в этот weekend.

Все выходные:

Оз.Тургояк, Крутики: С 30 марта на озере Тургояк стартует трехдневный фестиваль ветра и драйва «КРЫЛЬЯ 2018». XII Чемпионат Челябинской области по зимнему кайту, который объединяет спортсменов Уральского региона, Сибири и Центральной части России, в этот раз будет принимать на своей территории отель «Крутики»!

Челябинск:

1 апреля, 17-00

Meet Point: ждём всех на самую крутую интеллектуально - развлекательную игру "Лига Индиго"!!! Крокодил и Элиас! 100 к одному и Слабое звено! И многое, многое другое!

Все выходные:

Дом-аквариум в Парке Тищенко: приглашаем окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.

Все выходные:

ГагаринПарк: "Космодрай" - интерактивная выставка-приключение для всей семьи, которая в развлекательной форме подготовит гостей к полету в космос!

Организаторы обещают космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания для взрослых и детей!

С 31 марта

Государственный исторический музей Южного Урала: экспозиция «Война глазами очевидцев: плакаты и фронтовые письма» — это взгляд на войну глазами профессиональных пропагандистов, художников и поэтов. Эволюция военного плаката довольно интересна. Особенно в той части экспозиции, где представлены работы начального периода войны — с июня 1941-го по июль 1942 года.

31 марта, 15-00

Библиотека им. Пушкина: в Пушкинке пройдет крутой мастер-класс питерского кастинг-агента Марины Леоновой.

Она одна из сильнейших кастинг-агентов Санкт-Петербурга. В 2013-м году совместно с Екатериной Исаковой создала актерское агентство «SV-casting» и уже 5 лет сотрудничает с продюсерскими центрами и студиями Санкт-Петербурга.

Работала в организации кастингов для таких картин, как «Батальонъ», «28 панфиловцев», «Контрибуция», «Сталинград» и др. Имеет огромный опыт в проведении проб, ведении съемочной площадки и полном сопровождении актеров - в том числе, и его профессиональной жизни в целом.

Все выходные:

World Trade Center Chelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: 31 марта и 1 апреля состоится маркет, в котором примут участие: молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все «не как у всех»!

Придя на маркет, обязательно обратите внимание на глаза мастеров... они горят! Ведь эти люди здесь не случайно, они любят свое дело и вкладывают в него душу и сердце!

Екатеринбург

31 марта, 17-00

ДИВС: баскетбол. «Урал» — «ЦСКА-2». БК «Урал» — клуб из Екатеринбурга, основанный в 2006 году. В сезоне 2011/2012 «Урал» впервые в истории стал участником «Финала четырёх» розыгрыша Кубка России, чемпионом мужской баскетбольной Суперлиги. В сезоне 2013/2014 «Урал» прорубил окно в Европу: успешно выступил в основной стадии европейского Кубка вызова и стал чуть ли не главной сенсацией турнира. В сезоне 2015/2016, несмотря на потери в составе и тяжелое финансовое положение, отметил выходом в полуфинал плей-офф Суперлиги, что стало достойным продолжением победных традиций команды.

БК «ЦСКА-2» — российский баскетбольный клуб из Москвы. БК ЦСКА — Самый титулованный российский баскетбольный клуб. Второй по количеству трофеев в Европе после мадридского «Реала».

31 марта и 1 апреля в 17-00

СК «Локомотив-Изумруд»: волейбол. «Локомотив-Изумруд» — «Дагестан». Последний домашний матч в рамках Чемпионата России 2017-18 среди мужских команд Высшей лиги «А».

1 апреля, 16-00

Екатеринбург-Арена: матч «Урал» — «Рубин» станет первым из трех тестовых до чемпионата мира по футболу.

Все выходные

Цирк: представление «Цирк на воде!». Обнажившийся в центре островок суши превращается в цветущий сад, где танцуют нимфы и наяды. Красочный хореографический дивертисмент переносит зрителей в чудесную страну, где в воде то распускаются цветы лотоса, то танцуют медузы.

С 1 апреля

Екатеринбургская галерея современного искусства: В Екатеринбургской галерее современного искусства стартует благотворительный выставочный проект «Soulertia. Art. Dance.». Проект призван создать новую социально-полезную площадку, способную объединить людей из различных сфер деятельности на основе искусства и благотворительности. Организаторами мероприятия выступают Ротари и Ротаракт клубы г. Екатеринбурга совместно с командой профессионалов из различных творческих областей: танец, фотография, художественное и изобразительное искусство.

Александра Лебедева