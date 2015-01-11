Что этот уикенд приготовил для нас?

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Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Что этот уикенд приготовил для нас?

Озёрск культурный, Челябинск разнообразный, а Екатеринбург спортивный - так можно вкратце обрисовать характер событий в уральских городах! Полная картина развлечений в нашей уикенд-афише!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе, услуги инструкторов для детей от 7 лет и взрослых.

Что этот уикенд приготовил для нас?

31 марта, 11-00

Театр кукол: «Госпожа Метелица», снежная сказка (5+)

Что этот уикенд приготовил для нас?

31 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: премьера спектакля по роману Октава Мирбо «Дневник горничной»(18+)

Что этот уикенд приготовил для нас?

С 1 по 12 апреля

Центральная городская библиотека: выставка «Как одеть вышивку». Разные виды вышивки, яркие краски, интересные работы!

Что этот уикенд приготовил для нас?

1 апреля, 11-00

Театр кукол: «Теремок», сказка (5+)

Что этот уикенд приготовил для нас?

1 апреля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Где-то на диком Западе». Интерактивное представление(4+)

1 апреля, 15-00

Детский центр «Точка роста»: новый мастер-класс по вязанию из трикотажной пряжи. Мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Зефирка-лайт". Ведут мастер-класс Вера Дерябина и Елена Санникова.

Что этот уикенд приготовил для нас?

1 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: комедия «Ревизор»(12+)

П.Татыш

31 марта, 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: увлекательная семейная конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка дедушки!». Приглашаем всех желающих поддержать наших замечательных участников!

Что этот уикенд приготовил для нас?

Кыштым

31 марта, 18-00

«Народный дом»: концерт финалиста 2-го сезона телешоу «Битва хоров» - хора Михаила Бублика.

Миасс

Все выходные! глк «Солнечная долина»: каток для автомобилей! Лёд стоит последние выходные!

Любители экстремального и одновременно грациозного вождения – у вас еще есть шанс проверить свои навыки. Ждем в этот weekend.

Что этот уикенд приготовил для нас?

Все выходные:

Оз.Тургояк, Крутики: С 30 марта на озере Тургояк стартует трехдневный фестиваль ветра и драйва «КРЫЛЬЯ 2018». XII Чемпионат Челябинской области по зимнему кайту, который объединяет спортсменов Уральского региона, Сибири и Центральной части России, в этот раз будет принимать на своей территории отель «Крутики»!

Что этот уикенд приготовил для нас?

Челябинск:

1 апреля, 17-00

Meet Point: ждём всех на самую крутую интеллектуально - развлекательную игру "Лига Индиго"!!! Крокодил и Элиас! 100 к одному и Слабое звено! И многое, многое другое!

Что этот уикенд приготовил для нас?

Все выходные:

Дом-аквариум в Парке Тищенко: приглашаем окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.

Что этот уикенд приготовил для нас?

Все выходные:

ГагаринПарк: "Космодрай" - интерактивная выставка-приключение для всей семьи, которая в развлекательной форме подготовит гостей к полету в космос!

Организаторы обещают космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания для взрослых и детей!

Что этот уикенд приготовил для нас?

С 31 марта

Государственный исторический музей Южного Урала: экспозиция «Война глазами очевидцев: плакаты и фронтовые письма» — это взгляд на войну глазами профессиональных пропагандистов, художников и поэтов. Эволюция военного плаката довольно интересна. Особенно в той части экспозиции, где представлены работы начального периода войны — с июня 1941-го по июль 1942 года.

Что этот уикенд приготовил для нас?

31 марта, 15-00

Библиотека им. Пушкина: в Пушкинке пройдет крутой мастер-класс питерского кастинг-агента Марины Леоновой.

Она одна из сильнейших кастинг-агентов Санкт-Петербурга. В 2013-м году совместно с Екатериной Исаковой создала актерское агентство «SV-casting» и уже 5 лет сотрудничает с продюсерскими центрами и студиями Санкт-Петербурга.

Работала в организации кастингов для таких картин, как «Батальонъ», «28 панфиловцев», «Контрибуция», «Сталинград» и др. Имеет огромный опыт в проведении проб, ведении съемочной площадки и полном сопровождении актеров - в том числе, и его профессиональной жизни в целом.

Что этот уикенд приготовил для нас?

Все выходные:

World Trade Center Chelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: 31 марта и 1 апреля состоится маркет, в котором примут участие: молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все «не как у всех»!

Придя на маркет, обязательно обратите внимание на глаза мастеров... они горят! Ведь эти люди здесь не случайно, они любят свое дело и вкладывают в него душу и сердце!

Что этот уикенд приготовил для нас?

Екатеринбург

31 марта, 17-00

ДИВС: баскетбол. «Урал» — «ЦСКА-2». БК «Урал» — клуб из Екатеринбурга, основанный в 2006 году. В сезоне 2011/2012 «Урал» впервые в истории стал участником «Финала четырёх» розыгрыша Кубка России, чемпионом мужской баскетбольной Суперлиги. В сезоне 2013/2014 «Урал» прорубил окно в Европу: успешно выступил в основной стадии европейского Кубка вызова и стал чуть ли не главной сенсацией турнира. В сезоне 2015/2016, несмотря на потери в составе и тяжелое финансовое положение, отметил выходом в полуфинал плей-офф Суперлиги, что стало достойным продолжением победных традиций команды.

БК «ЦСКА-2» — российский баскетбольный клуб из Москвы. БК ЦСКА — Самый титулованный российский баскетбольный клуб. Второй по количеству трофеев в Европе после мадридского «Реала».

Что этот уикенд приготовил для нас?

31 марта и 1 апреля в 17-00

СК «Локомотив-Изумруд»: волейбол. «Локомотив-Изумруд» — «Дагестан». Последний домашний матч в рамках Чемпионата России 2017-18 среди мужских команд Высшей лиги «А».

Что этот уикенд приготовил для нас?

1 апреля, 16-00

Екатеринбург-Арена: матч «Урал» — «Рубин» станет первым из трех тестовых до чемпионата мира по футболу.

Что этот уикенд приготовил для нас?

Все выходные

Цирк: представление «Цирк на воде!». Обнажившийся в центре островок суши превращается в цветущий сад, где танцуют нимфы и наяды. Красочный хореографический дивертисмент переносит зрителей в чудесную страну, где в воде то распускаются цветы лотоса, то танцуют медузы.

Что этот уикенд приготовил для нас?

С 1 апреля

Екатеринбургская галерея современного искусства: В Екатеринбургской галерее современного искусства стартует благотворительный выставочный проект «Soulertia. Art. Dance.». Проект призван создать новую социально-полезную площадку, способную объединить людей из различных сфер деятельности на основе искусства и благотворительности. Организаторами мероприятия выступают Ротари и Ротаракт клубы г. Екатеринбурга совместно с командой профессионалов из различных творческих областей: танец, фотография, художественное и изобразительное искусство.

Александра Лебедева

Ключевые теги: Афиша, уикенд, самое интересное.

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