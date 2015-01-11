К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят небоскреб на воде

За 27 месяцев, отведенных на подготовку к приему высоких гостей, город должен приобрести столичный лоск. И с этого момента каждый объект благоустройства получает статус «ударной стройки», отметили власти.

Что же планируется сделать в Челябинске? Прежде всего кардинально изменить архитектурный облик центральной части города. В планах — строительство двух современных конгресс-центров, набережной Миасса, которая должна стать своеобразным продолжением знаковой для челябинцев пешеходной Кировки, многоуровневой развязки, гостиничных комплексов, парков и скверов. Особое значение придается развитию транспортной инфраструктуры и реконструкции аэропорта. Челябинску предстоит принять делегации из 18 стран мира и предоставить не менее пяти тысяч гостиничных номеров, включая президентские апартаменты. Для этого в городе уже идет строительство восьми новых гостиниц.

Как претворяются в жизнь проекты главных архитектурных сооружений к саммитам ШОС и БРИКС?

Новый общественно-деловой центр на набережной Миасса благодаря необычной форме и конструкции «здания-моста» станет самым необычным в мегаполисе. Это современное 40-этажное здание с общей площадью помещений 110 тысяч квадратных метров и собственной парковкой на тысячу машиномест рассматривается как основная площадка для проведения саммитов. Кроме 300 гостиничных номеров и офисов, в нем будет расположен современный киноконцертный зал на 2,5 тысячи мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, торговый и офисно-деловой центры класса В+. Строительство, по последним данным, обойдется в девять миллиардов рублей. Срок сдачи в эксплуатацию — первый квартал 2020 года. На месте будущего здания уже отсыпан искусственный остров, выведены коллекторы, заканчивается проектирование помещений. Как сообщили в региональном Агентстве международного сотрудничества, в качестве возможного инвестора рассматриваются несколько российских и зарубежных компаний, в частности, из Турции, Южной Кореи, Венгрии, Китая. Однако переговоры продолжаются, и, кому будет отдана «стройка века», пока не решено.

Дополнительной площадкой саммитов станет конгресс-холл «Таганай-2020» на улице Труда между отелем Radisson Blu и «Гагарин парком». Его строительство уже ведет челябинская компания. Пуск в эксплуатацию намечен на четвертый квартал будущего года, и темпы опасений не вызывают. Однако это пятиэтажное здание значительно скромнее холла на набережной. А потому в нем планируется проводить лишь часть мероприятий. Возможно, здесь разместится и медиацентр для работы международных СМИ.

Реконструкция набережной Миасса от улицы Кирова до здания бывшего завода «Оргстекло» должна придать городскому центру новый шарм. Мэрия берет на себя дорожные работы и строительство подземного пешеходного перехода под Кировским мостом. А организацией и наполнением пространства займется частный инвестор, с которым готовится концессионное соглашение. Как сообщили в главархитектуре, новую набережную планируется условно разделить на несколько зон: здесь появятся сквер Искусств с музеем, зона отдыха с дорожками для пешеходов и велосипедистов, детская зона с аттракционами, летний театр и многое другое. Однако на начальном этапе предстоит урегулировать вопросы проведения работ в водоохраной зоне и очистки от камыша русла реки Миасс. Без этого благоустройства и набережная будет выглядеть не столь респектабельно.

Пропускную способность челябинского аэропорта после реконструкции планируется увеличить до 2,5 миллиона пассажиров в год. Для этого в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС будет добавлена площадь искусственного покрытия полос, рулежных дорожек и стоянок самолетов, особенно тяжелых бортов.

Кроме того, аэровокзал прирастет новым зданием площадью более 16 тысяч квадратных метров. По данным Агентства международного сотрудничества, ориентировочная стоимость реконструкции «воздушных ворот» — около восьми миллиардов рублей. Из них более трех миллиардов инвестор вложит в строительство здания аэропорта, проект которого сейчас проходит государственную экспертизу.

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