Минстрой РФ подготовил законопроект, разрешающий регистрацию в апартаментах

Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» был создан 21 марта
Изменения предусматривают возможность регистрации граждан по месту пребывания в таких нежилых помещениях, как гостиницы, санатории, дома отдыхов. Эти помещения, оставаясь в рамках российского законодательства нежилыми, должны отвечать требованиям, обеспечивающим возможность гражданам пребывать в них на протяжении долгого времени.
Апартаменты – помещения гостиничного типа. Несмотря на популярность сегмента на рынке недвижимости в крупных городах, люди, приобретающие помещения, сталкиваются с рядом проблем. Одна из главных – невозможность зарегистрироваться по месту жительства.
Нововведение позволит владельцам апартаментов стать полноправными собственниками дома, без ограничений пользоваться услугами, включая МФЦ, которые предоставляются по территориальному признаку.
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Ключевые теги: Минстрой, регистрация, апартаменты.
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