У православных христиан наступила Страстная неделя

Православные верующие в понедельник, 2 апреля 2018 года, вступают в Страстную седмицу – время наиболее строгого поста перед Пасхой.

Это время, когда вспоминаются последние дни земной жизни Христа, его распятие и погребение. Страстная неделя подготавливает к главному торжеству – празднику Воскресения Христова, который в этом году приходится на 8 апреля.

Каждый день недели называется Великим – по значимости евангельских событий. Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками, в ходе продолжительных церковных служб в эти дни прочитываются все четыре Евангелия. Богослужения последующих дней связаны уже с крестными страданиями Господа – Церковь вспоминает предательство Иуды, Тайную вечерю, взятие Иисуса под стражу, его осуждение, страдания на кресте, смерть, погребение Спасителя и сошествие в ад.

В Великий четверг верующие вспоминают также установление таинства причащения Тела и Крови Христовых – евхаристии (от греческого «благодарение»). Великая пятница – самый скорбный день церковного года, когда Иисус был распят и умер на кресте, искупая человеческие грехи. В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа еще «пребывало во гробе», но душой он сошел в ад и вывел из него души праведников. После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасхи и яйца.

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