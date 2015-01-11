Россиянам рассказали, сколько праздничных дней их ждет в мае и июне

Роструд рассказал о праздничных днях для россиян в мае и июне.

Так, ближайшие праздничные выходные стартуют меньше чем через месяц. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно.

Получается, что первая рабочая неделя мая продлится всего пару дней, информирует «Интерфакс».

На День Победы никаких переносов не будет. Затем длинные выходные будут с 10 по 12 июня включительно в честь празднования Дня России.

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