В городской думе Озерска готовятся к массовым искам

Жители Озерска (ЗАТО) Челябинской области массово направляют обращения в администрацию муниципалитета и поставщику горячей и холодной воды – Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства (ММПКХ) – после решения Челябинского областного суда.

Инстанция указала на необходимость отмены постановления об утверждении нормативов бытового потребления ресурсов, начиная с 1 июня 2013 года, что часть жителей восприняла как повод для перерасчета платежей за минувшие 4 года вплоть до вступления в силу новых нормативов в августе 2017 года. Перерасчет в муниципальном предприятии считают невозможным и готовятся к продолжению прений. За судебным процессом, где также выяснилось, что в норматив включалась плата за общедомовые нужды, следят и управляющие компании, с которых ММПКХ уже взыскало плату по этой статье за 1,5 года. В результате доплаты легли на жителей сотен домов ЗАТО Озерск.

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Озерского городского суда по иску группы граждан к администрации муниципалитета с требованием отмены ряда пунктов приложения к постановлению 1996 года об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды). Ранее документ с рядом изменений действовал вплоть до августа 2017 года, после чего нормативы потребления были уменьшены.

В первой инстанции суд принял решение о признании недействительными пунктов 1, 2 и 3 Приложения №2 к постановлению с 1 июля 2012 года – даты вступления в силу редакции Постановления правительства РФ от 23.05.2006 г. «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Как следует из документов суда первой инстанции, в Озерске, начиная с 1 июля 2012 года, незаконно в норматив потребления коммунальных услуг включалась плата за общедомовые нужды. При этом плата за ОДН параллельно начислялась в квитанциях.

«Суд не принимает довод представителя администрации об отсутствии нарушения прав административных истцов оспариваемым постановлением, поскольку установлено, что права административных истцов нарушались двойным начислением расходов на ОДН», – заключил Озерский городской суд.

Челябинский областной суд апелляционные требования администрации не удовлетворил, но при этом принял новое решение об отмене постановления с 1 июня 2013 года.

«Наша апелляционная жалоба, равно как и жалоба администрации Озерского городского округа, остались без удовлетворения. В связи с этим планируем обратиться в суд вышестоящей инстанции. Если наши доводы не будут приняты во внимание, пойдем выше – вплоть до Верховного суда Российской Федерации. В любом случае, сначала необходимо дождаться решения областного суда с мотивировочной частью», – отмечает руководитель ММПКХ Александр Каюрин.

По словам ЖКХ-менеджера, постановление в первой инстанции было отменено по формальным признакам. Муниципалы настаивают на пересмотре решения суда и возможной отмене пунктов постановления с даты вступления в силу судебного решения. Вопрос о каких-либо пересчетах гражданам двойной оплаты ОДН в администрации муниципалитета не рассматривают и также заявляют о вероятности подачи кассации на решения областного суда. При этом чиновники признают, что от жителей уже поступил ряд заявлений о возможных перерасчетах, а первые подобные обращения от жителей появились еще до вынесения решения суда в первой инстанции (21 ноября). Вопрос был поднят и в депутатском корпусе.

«Замглавы по ЖКХ Иван Сбитнев встречался с депутатами. Ему задавали вопросы о судебном иске и перерасчетах. Сбитнев сказал, что администрация денег возвращать не будет. Теперь добиться перерасчетов можно будет только через обращения в суд. Надо готовить коллективные обращения граждан», – полагает депутат гордумы Озерска Максим Алушкин. Узнать позицию заместителя главы Ивана Сбитнева не удалось – в течение двух дней чиновник не отвечал на звонки. В ММПКХ, производившем начисления платежей гражданам, исходя из решения суда обязанности перерасчетов не усмотрели.

«По нашему мнению, решением суда первой инстанции признан недействительным прямо указанный в нем нормативный правовой акт. Решение не содержит указания на необходимость проведения перерасчета, возврата денежных средств и возложении на ММПКХ такой обязанности. Кроме того, отмена постановления с 01.06.2013 г. порождает некую правовую неопределенность. Потому что, например, человек проживал в многоквартирном доме, счетчики горячей и холодной воды вопреки требованиям федерального законодательства не устанавливал, услугами пользовался, но теперь требует перерасчета и возврата денег. При такой ситуации логична постановка вопросов о возврате этих самых кубометров воды, и как это будет реализовано гражданами на практике? Абсурд. Поэтому ММПКХ считает, что если постановление в части установления нормативов и подлежит отмене, то только с момента вступления решения в законную силу», – пояснил Александр Каюрин.

По его оценке, ММПКХ на данный момент начисляет платежи примерно в 50% жилфонда города. При этом на долю квартиросъемщиков, оплачивающих услуги ЖКХ по нормативам, приходится около 20%. «Примерно такой же порядок в управляющих компаниях», – добавляет руководитель МУПа.

Стоит отметить, что с городскими УК муниципальное предприятие также находится в судебных спорах, связанных с начислением платы за общедомовые нужды. Так, с ООО «Жилищно-коммунальная сфера», которое обслуживает 252 многоквартирных дома, судебными приставами уже взыскано в пользу ММПКХ 5 млн рублей в счет платы за общедомовые нужды за последние полтора года.

«Полтора года назад отказались брать плату за общедомовые нужды на основании заявления прокуратуры. Сейчас прокуратура говорит, что ошиблась. В результате в пользу ММПКХ по решению суда от 20 февраля было взыскано 5 млн рублей. Пока еще не принято решение по взысканию в пользу «Челябэнергосбыта» на 7,5 млн рублей. Мы и так с трудом 4 года выстраивали работу, а сейчас не можем расплатиться с подрядчиками. Около 80% нашего жилфонда – это старые дома, им по 50-60 лет. Жителям мы уже объявили о доплате за ОДН за полтора года, но вряд ли они заплатят», – рассказали «Правде УрФО» в ООО «ЖКС».

Жалобы на доплаты за общедомовые нужды уже поступают в администрацию муниципалитета, подтверждают чиновники. По их подсчетам, доплата с каждой квартиры составит 1000-1500 рублей.

Решение суда в части отмены приложения к постановлению, включающему плату за ОДН в норматив, в УК намерены изучить детально на предмет возможных новых исков в адрес ММПКХ и возможности частичного возврата уплаченных предприятию средств.

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