Больше 300 нарушений выявила Генпрокуратура в детских домах на Урале

Проверяющие побывали в более 300 детских домов, приютов и интернатов. Установлено, что одной из основных причин ЧП в Челябинской школе-интернате, стала халатность должностных лиц Центрального управления социальной защиты населения администрации Челябинска.

«Мужчина, совершавший преступные посягательства в отношении воспитанников, имел доступ в учреждение благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников — без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения мотивов получения такого разрешения», — сообщили в Генпрокуратуре.

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК «Халатность».

Помимо этого, в интернате выявлены другие грубые нарушения прав детей. Там не было ограничений на посещение воспитанников, посторонние люди могли свободно попасть на территорию детского учреждения, как и его воспитанников не ограничивали в свободе.

По результатам проверки чиновникам внесено представление об устранении всех нарушений. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, директор школы-интерната уволен.

Кроме этих в детских домах региона выявлены факты бездействия их сотрудников после побоев детей, помимо этого на работу принимались люди с судимостями. Еще обнаружены нарушения противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, имущественных прав детей и другие. Всего прокурорами на Урале выявлено 340 нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Добавим, что ранее проведенная проверка детских домов в Челябинской области, по информации детского омбудсмена Ирины Буториной, никаких грубых нарушений не обнаружила.

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