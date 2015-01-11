Озерские лицеисты привезли победу из Железногорска

29-30 марта состоялся очный тур всероссийского Образовательного события «Школа проектов. V сезон» для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома», в котором приняли участие 257 человек.

Событие проходило в городе Железногорск. Восемь участников - обучающиеся МБОУ «Лицей №23» стали победителями и призёрами этого мероприятия: Бородина Полина, Вильданов Марк, Ларионова Серафима, Литвиненко Евгения, Павлова Анастасия, Резник Наталья, Сеидов Никита, Сметанина Таисия. Руководителями участников выступили педагог-библиотекарь лицея – Галина Олеговна Бородина и методист лицея Екатерина Викторовна Гаврилова.

Г.О. Бородина:

- Пятый год подряд в рамках проекта «Школа Росатома» проходит образовательное событие – «Школа проектов», где ребята из нашего лицея традиционно обучаются не только основам проектирования, но совместно с экспертами проектной школы, под руководством своего наставника, создают, защищают и реализовывают свой собственный полезный для социума проект.

Путь к победе был нелёгким. Попадание в рейтинг проектов по итогам заочного этапа уже само по себе явилось большим достижением ребят-участников и их руководителей, особенно учитывая сверхсильную конкуренцию в этом году.

Лицеистами было представлено 6 проектов.

Первое место заняли: ученица 5 «А» класса с проектом по созданию книги для слепых и слабовидящих детей «Прикоснись – и ты узнаешь!» и обучающиеся 7 «Б» класса с проектом «Посади своё дерево!».

Второе место - ученик 5 «Б» класса с проектом «Счастье глазами детей» и обучающиеся 6 «Б» класса с проектами «Озёрская Азбука» и «Пеппи, вперёд!».

Третье место - ученицы 7 «Б» класса. Их проект был посвящен теме бездомных животных нашего города.

Г.О. Бородина:

- Защита проектов была очень волнительной. Ребята не только традиционно представили свои проекты, но и поучаствовали в юбилейном флэшмобе участников «Школы проектов», в сочинении оригинальной поздравительной песни для организаторов конкурса (к слову, они были очень доброжелательны ко всем участникам).

Помимо конкурсных испытаний, в Железногорске для ребят и их руководителей была организована культурно-досуговая программа.

Надо отметить, что организаторы продумали все до мелочей – для ребят, которые приехали на конкурс не в первый раз, вместо экскурсии в музей Горно-химического комбината было предложено посмотреть спектакль «Однажды играли» о Великой Отечественной войне, в постановке которого приняли участие юные актеры г. Железногорска.

По дороге домой ребята, вдохновлённые поездкой, обсуждали новые идеи для своих будущих проектов.

http://www.ozerskadm.ru