В Снежинске пожилой пенсионер избил палкой прокурора

В Снежинске Челябинской области 75-летний пенсионер, придя на прием, избил палкой прокурора. В отношении пожилого человека возбуждено уголовное дело. Прокурор находится в больнице.

В конце марта 75-летний местный житель пришел на прием к прокурору Сергею Горшкову с вопросом, связанным со строительством гаражей. Когда прокурор ответил на вопросы пенсионера, тот, видимо не совсем довольный результатами разговора, напал на собеседника, ударив его палкой по голове.

Прокурор получил травму глаза, рассечение брови и сейчас находится на лечении в больнице.

Пенсионер решением суда заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РФ. Если вина пожилого мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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