«Пари-Вояж» поймал «Птицу удачи»

Весна – горячая пора для творческих коллективов, когда проводятся смотры, конкурсы и фестивали, в которых Озерск принимает самое активное участие и по праву может гордиться победами и призовыми местами своих талантливых жителей.

17 марта в Челябинске прошел телевизионный фестиваль «Птица удачи». «Культурно-досуговый центр» на этом состязании представлял коллектив эстрадного танца «Пари-Вояж» (балетмейстер Н. Кудревич), завоевавший звание Лауреата II степени в номинации “Хореография», «Эстрадный детский танец».

Дни школьных каникул для многих детей и подростков – это время беззаботного времяпрепровождения. Но не для участников творческих коллективов «Культурно-досугового центра». В этот период, как правило, проходят фестивали-конкурсы самодеятельного художественного творчества. И в этом году обилие и разнообразие творческих состязаний ставили руководителей коллективов и участников перед нелегким выбором: куда поехать. При этом необходимо было учитывать, что участие в некоторых конкурсах является обязательным для подтверждения статуса коллектива.

С большим успехом выступили коллективы МБУ «КДЦ» на отборочном туре XIII Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс». Дипломами Лауреатов I степени награждены ансамбли танца «Зарево» (балетмейстеры Я. и В. Садилкины) и «Родничок» (балетмейстеры Е. Родина и Т. Кондрат).

Лауреатами II степени стали ансамбль танца «Сорока»

(балетмейстер Б. Меркулов) и хореографический коллектив «Купава» (руководитель Г. Штейникова).

24-25 марта в г. Миассе прошел Всероссийский конкурс «Браво, дети! Праздник весны 2018», Лауреатом I степени которого стал ансамбль танца «Зарево» (балетмейстеры Я. и В. Садилкины). Гран-При конкурса достался юным танцорам ансамбля «Каблучок» (балетмейстер Я. и В. Садилкины).

27-29 марта в Екатеринбурге прошел Международный конкурс-фестиваль «Уральские самоцветы», на котором с успехом выступили воспитанницы руководителя Д. Широковой, солисты коллектива эстрадной песни

«Шоу-класс»: М. Киргетова (Лауреат I степени) и О. Талочкина (Лауреат IIстепени). Не менее удачным стало выступление участников коллектива «Шоу-класс» 28-31 марта на Международном фестивале – конкурсе «Таланты Урала». О. Талочкина – Лауреат I степени, М. Киргетова – Лауреат II степени, А. Галкина Лауреат II степени, М. Новицая – Лауреат III степени.

Хочется поздравить всех участников творческих коллективов МБУ «КДЦ» с успешными выступлениями на фестиваля-конкурсах и пожелать удачи, успехов и новых замечательных побед!