Между самыми благоустроенными поселениями Южного Урала разделят 27 млн рублей

В 2018 году призовой фонд конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области» составит 27 млн рублей – победители и призеры в разных номинациях смогут получить от 800 тыс. до 3,5 млн рублей.

Цель проведения конкурса – повышение активности органов власти в развитии ЖКХ и благоустройства. При подведении итогов будут учитываться следующие показатели: санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории; обеспеченность улично-дорожной сетью и транспортом; архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность; сохранение историко-культурного и природного наследия, благоустройство придомовых территорий и т.д.

Конкурс проводится по категориям в зависимости от численности населения:

I категория – города с населением от 100 тыс. жителей и более;

II категория – города с населением от 30 до 100 тыс.;

III категория – города с населением до 30 тыс.;

IV категория – сельские поселения с населением от 5 тыс. жителей и более;

V категория – сельские поселения с населением до 5 тыс.

Итоги конкурса подведут в конце июня. Награждение лауреатов пройдет в июле-августе на областном совещании у губернатора Челябинской области. В 2017 году в конкурсе приняли участие 42 населенных пункта. Победителями стали Челябинск, Южноуральск, Пласт, а также Увельское и Андреевское сельские поселения.

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