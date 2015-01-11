В Челябинск прибыли первые участники чемпионата мира по танцам

В Челябинск уже прибыли первые участники чемпионата и Кубка мира по танцевальному спорту, сообщают в пресс-службе регионального минспорта.
Первыми прилетели спортсмены из Кореи, Германии и Японии.
Напомним, соревнования по танцевальному спорту стартуют 6 апреля во дворце спорта «Юность» и завершатся 8 апреля. В эти дни Южный Урал примет сразу несколько статусных соревнований. 6 апреля пройдет открытый Кубок губернатора Челябинской области, 7 апреля пройдет Кубок мира в европейской программе, а 8 апреля – чемпионат мира в латиноамериканской программе.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Челябинск, ЧМ по танцам.
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