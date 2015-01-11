Жителя Озёрска задержали на почте с запретной посылкой

Житель Озёрска обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия 31-летний мужчина заказал в Белоруссии препарат, содержащий сильнодействующие вещества. Во время получения посылки на почте южноуральца задержали.
В настоящее время уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: ОГО, нарушение закона.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать