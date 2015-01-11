05.04.2018 года в период времени с 17-00 до 18-00 часов, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Семенова д.6 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 89993711030, 4-55-21 (инспектор по разбору ДТП с несовершеннолетними).
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск
Ключевые теги: Пешеходы, происшествие на дороге, ищем очевидцев.
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