Пункт пропуска на границе Челябинской области закрыли из-за паводка

Проезд через пункт пропуска «Мариинский» на границе Челябинской области с Казахстаном временно закрыли из-за противопаводковых мероприятий, сообщают в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Уточняется, что для пропуска паводковых вод реки Берсуат на дороге Кизильское-Бреды-Мариинский заранее раскопали полотно, поэтому движение транспорта на участке между пограничными пунктами пропуска временно приостановлено. Автомобилистам, желающим попасть на территорию Казахстана и обратно, советуют пользоваться пропускными пунктами в Троицком и Варненском районах.
Отметим, что ранее ведомство предупредило автовладельцев о подтоплении подъезда к трассе М-5 в Челябинской области: из-за перемерзания русла реки и забитой льдом трубы вода вышла на проезжую часть дороги Поселок Урал — Дача — а/д М-5.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: паводок, Челябинская область, Казахстан.
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