Сезон подлёдной рыбалки пора завершать!

Уважаемые любители подледного лова!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас:

Лёд на водоёмах – это всегда зона повышенного риска. Весной же риск возрастает многократно. В связи с повышением температуры наружного воздуха ледовый покров на водных объектах постепенно уменьшается, становится рыхлым и может разрушиться в любой момент без предупреждающего потрескивания.

Опасность весеннего льда еще и в том, что после ночного заморозка утром он кажется крепким и надежным, а днем крошится и проваливается.

Соблюдение мер предосторожности на льду - это главное условие предотвращения несчастных случаев!

Прежде чем выйти на лед, необходимо проверить его прочность ударом палки: если лед пробивается и на его поверхности появляется вода, то идти по нему и рыбачить на нем нельзя!!!

Выходить на лед лучше всего с напарником, имея при себе крепкую веревку длиной 12-15 метров. Один ее конец должен заканчиваться грузилом весом 400-500 граммов, другой – завязан петлей.

Вместо веревки может быть доска длиной 1,5-2 метра и шириной не менее 15 сантиметров. В случае попадания в прорубь или трещину при помощи веревки и доски незадачливый рыболов быстро выберется на крепкий лед.

Еще необходимо помнить, что нельзя при рыбной ловле пробивать много лунок на небольшой площади. И обязательно надо следить за направлением и силой ветра, появлением трещин и торосов на ледовой поверхности - при ветрах южного, юго-западного, восточного, северо-восточного направлений велика опасность отрыва ледовых полей.

При необходимости следовать по льду группой, нужно идти гуськом, на расстоянии друг от друга три-шесть метров.

В случае опасности звоните 112 с мобильного телефона.