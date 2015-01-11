Экс-сотрудница МВД Озерска не смогла оспорить изъятие квартиры и 2 внедорожников

Челябинский областной суд оставил в силе решение Озерского городского суда, который постановил обратить в доход государства квартиру и два автомобиля, принадлежавшие бывшей сотруднице УМВД по Озерску – женщина не смогла объяснить, где взяла средства на покупку имущества.

Напомним, в декабре 2017 года Озерский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора об обращении в доход государства имущества сотрудницы полиции. Проверка показала факт несоответствия доходов расходам женщины и членов ее семьи. В 2015 году она купила квартиру, нежилое помещении и два автомобиля, потратив на это 14 млн рублей. При этом официальный доход сотрудницы полиции не превышал 500 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция оставила решение Озерского горсуда без изменения. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой.

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