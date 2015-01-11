«Такие выставки обогащают культурный мир Озерска»

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Олег Костиков стали первыми посетителями фотовыставки «Родные просторы», которая открылась сегодня в информационном центе ФГУП «ПО «Маяк».

Экспозиция представляет собой своего рода рассказ заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, члена Союза фотохудожников России Фаиля Абсатарова о природе родного края, в том числе – дикой, о красивом и гармоничном мире, в котором мы живем.

Своего земляка жителям города атомщиков представил депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Вячеслав Аброщенко:

- Сегодня на ваше обозрение представлены великолепные работы. Фаиль Абсатаров сделал их с огромной любовью. Он – известный в Башкортостане фотохудожник, много ездит по республике, много снимает, много экспонируется. Все его картины – живые и разнообразные, повторов нет: на каждом снимке – даже небо разное, если внимательно посмотреть. Обратите внимание, как много на фото лошадей – это бренд нашей республики. Одна из картин - лошади объясняются друг другу в любви – особенно хороша. Такой момент надо уметь поймать. Спасибо всем за интерес к творчеству Фаиля Абсатарова, думаю, выставка озерчанам очень понравиться.

Данный проект реализован в Озерске по инициативе генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева. Выступая на открытии выставки, он отметил, что ему близки взгляд фотохудожника и его отношение к окружающему миру. Также Михаил Иванович искренне порадовался возможности поделиться с озерчанами красотой, которую сам не раз наблюдал в Башкортостане. В знак дружеского расположения Фаиль Абсатаров вручил генеральному директору несколько фотографий, сделанных в одной из совместной экспедиции к истокам реки Юрюзань.

Высоко оценили творчество талантливого гостя Евгений Щербаков и Олег Костиков, они тепло поприветствовали Фаиля Абсатарова. Глава округа призвал жителей прийти и посмотреть в тишине, спокойно работы мастера:

- Я думаю, культурный Озерск, где есть свое фотосообщество, не пропустит и внимательно отнесется к этому событию. Выставка прекрасная. В детстве я сам занимался в фотокружке СЮТ и очень люблю не постановочные, «репортажные» кадры. Здесь чувствуется рука профессионала – это нечто особенное, его взгляд отличается от нашего, обычного, обыденного.

После небольшой торжественной части официальные лица и первые посетители выставки внимательно осмотрели экспозицию и обменялись мнениями, оставили несколько восторженных строк в книге отзывов.

Со своей стороны, Фаиль Абсатаров поблагодарил руководство градообразующего предприятия и Озерска за открытость и поддержку:

- Для меня большая честь представлять свои работы в атомном сердце нашей Родины. Ваши добрые отзывы значат одно: я работаю не зря.

На вопрос, с какой фотокартины следует начинать путешествие по выставке, автор ответил:

- С моей любимой, черно-белой «Верхние лемезы – Миссия», где повозка идет по реке. Я сделал кадр на рассвете. Именно эта работа у меня самая знаменитая, она заняла первое место на Всероссийском конкурсе.

Фотовыставки «Родные просторы» будет действовать в информационном центре ФГУП ПО «Маяк» (пр. Ленина, 32а) до 30 апреля. Приглашаем озерчан и гостей города посетить экспозицию с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

http://www.ozerskadm.ru