Во время урока в челябинской школе взорвался телефон

Мобильный телефон одного из учеников восьмого класса взорвался во время урока в челябинской школе. В момент ЧП гаджет лежал на стуле, благодаря этому жертв удалось избежать.

Школьники рассказали, что неожиданно для всех в кабинете раздался громкий хлопок, и началось возгорание. Пожарная сигнализация в учреждении не сработала, к сотрудникам МЧС никто обращаться не стал. Оперативно локализовать возгорание педагогу удалось своими силами.

"У одного ученика взорвался аккумулятор от телефона прямо посреди урока. Учитель сразу же бросился тушить пожар, а учеников не было в классе уже через 10 секунд," — рассказали сайту «Первый областной» свидетели происшествия.

Учебный процесс возобновили уже через несколько минут, когда помещение проветрилось. В образовательном учреждении подтвердили, что знают о случившемся, но комментировать ситуацию не стали.

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