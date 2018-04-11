Оперативная обстановка на 11.04.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 11 апреля 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +8 град. С
• атмосферное давление 737 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 55 %
• ветер _юго-западный 3-5 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2 _ ДТП
без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Калинина 2, К.Маркса 2 п.3,4 с 9 до окончания
Гайдара 6, Луначарского 13 п.3, Уральская 22 с 9 до 12 часов
Иртяшская 7 п.4, К.Маркса 9 с 9 до 13 часов
Бажова 16, Космонавтов 25 с 9 до 17 часов
К.Маркса 3 с 10 до окончания
Ленина 72 с 10 до 13 часов
2 В сетях электро-
снабжения Матросова 16,18,20,43А,45 Дзержинского 34,38
К.Маркса 3, К.Маркса 5
с 8.30 до 16 часов
Победы 26 с 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения Калинина 2, К.Маркса 2 п.3,4 Уральская 17, Кирова 22
Кирова 26
с 9 до окончания
Гайдара 6, Луначарского 13 п.3, К.Маркса 22 п.8
Блюхера 5, Уральская 22
с 9 до 12 часов
Иртяшская 7 п.4, К.Маркса 9 с 9 до 13 часов
Свердлова 9, Бажова 16, Космонавтов 25 с 9 до 17 часов
К.Маркса 3 с 10 до окончания
Ленина 72 с 10 до 13 часов
Вниманию жителей округа!
Муниципальное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что 17 апреля будет организовано движение автобусов до Березовой рощи по следующим маршрутам:
№2А: площадь «Курчатова2, «Управление строительства», магазин «Русь», магазин «Мебель», м-н «Экспресс», «Березовая роща».
Обратно: «Березовая роща», «Дзержинского, 54», м-н «Книги», м-н «Универсам», «ГТС», «Управление строительства», площадь «Курчатова».
С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут
№2Б: «Заозерная», «Пляж», «Вечный огонь», ДК «Маяк», ресторан «Центральный», «Библиотека», площадь «Ленина», «Березовая роща».
Обратно: «Березовая роща», площадь «Ленина», «Детская поликлиника», ресторан «Центральный», ДК «Маяк».
С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут
Стоимость проезда 23 рублей.
Вниманию жителей округа!
С 09 апреля 2018 г. муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» начинает подготовку матросов-спасателей.
По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период времени.
Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 11 апреля 2018 года
III. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, отдельные порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5º, в низинах до минус 3°, днем плюс 11-16º, на крайнем севере плюс 5-10°.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и эксплуатационного состояния дорог при осадках и гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _206_ обращений граждан.
http://www.ozerskadm.ru