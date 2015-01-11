После гибели ребенка в Троицке энергетики просят усилить профилактику среди населения

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» направили обращение в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в котором просят усилить профилактическую работу с населением.

Особые меры предпринимаются в связи с майскими праздниками. Кроме того, причиной обращения стали два случая поражения детей электрическим током. В начале апреля возле одного из частных домов в Троицке было обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками электротравмы. По предварительной информации, школьник затронул провод, принадлежащий одному из коммунальных ведомств. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Второй случай произошел в Кунгуре (Пермский край). При самовольном подъеме на трансформаторную подстанцию 14-летний подросток получил серьезный удар током и находится в реанимации.

Напомним, что энергетики совместно с педагогами школ и сотрудниками правоохранительных органов регулярно информируют население о правилах электробезопасности. С 2008 года реализуется программа «Электричество опасно!», рассчитанная на разные целевые аудитории.

По итогам 2017 года в школах Челябинской области энергетики провели около 3 тыс. уроков, охват учеников составил 54,6 тыс. детей и подростков. Распространено более 42 тыс. листовок, плакатов и других материалов. Педагогам передали свыше 1 тыс. методичек для проведения занятий. Несмотря на эту работу, жители и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности.

Специалисты «Челябэнерго» призывают всех жителей Челябинской области к максимальному вниманию и напоминают, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов опасно для здоровья и жизни. Для беседы с детьми и подростками на сайте размещены все необходимые информационные материалы.

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