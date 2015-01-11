Движение автобусов в Родительский день

17 апреля 2018 будет организовано движение автобусов до Березовой рощи по следующим маршрутам:

№2А: площадь «Курчатова2, «Управление строительства», магазин «Русь», магазин «Мебель», м-н «Экспресс», «Березовая роща».

Обратно: «Березовая роща», «Дзержинского, 54», м-н «Книги», м-н «Универсам», «ГТС», «Управление строительства», площадь «Курчатова».

С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут

№2Б: «Заозерная», «Пляж», «Вечный огонь», ДК «Маяк», ресторан «Центральный», «Библиотека», площадь «Ленина», «Березовая роща».

Обратно: «Березовая роща», площадь «Ленина», «Детская поликлиника», ресторан «Центральный», ДК «Маяк».

С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут

Стоимость проезда 23 руб.