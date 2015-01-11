Движение автобусов в Родительский день

17 апреля 2018 будет организовано движение автобусов до Березовой рощи по следующим маршрутам:
№2А: площадь «Курчатова2, «Управление строительства», магазин «Русь», магазин «Мебель», м-н «Экспресс», «Березовая роща».
Обратно: «Березовая роща», «Дзержинского, 54», м-н «Книги», м-н «Универсам», «ГТС», «Управление строительства», площадь «Курчатова».
С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут
№2Б: «Заозерная», «Пляж», «Вечный огонь», ДК «Маяк», ресторан «Центральный», «Библиотека», площадь «Ленина», «Березовая роща».
Обратно: «Березовая роща», площадь «Ленина», «Детская поликлиника», ресторан «Центральный», ДК «Маяк».
С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут
Стоимость проезда 23 руб.