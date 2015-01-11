На ПО «Маяк» стартовал дивизиональный чемпионат AtomSkills

ПО «Маяк» в очередной раз стало принимающей стороной для участников AtomSkills из атомных городов. 36 атомщиков из Озёрска, Трёхгорного, Сарова, Лесного, Соснового Бора и Санкт-Петербурга ведут борьбу за путёвку на главный отраслевой чемпионат в двух компетенциях: «Мехатроника» и «Дозиметрист».

Задания в обеих компетенциях включают в себя пять модулей, среди которых есть проверка как теоретических, так и практических навыков.

«AtomSkills – это хорошая возможность нам, простым работникам, здраво оценить свои профессиональные навыки. На чемпионате важна каждая мелочь, каждая запятая и практически каждое движение. Надеюсь, мы сможем достойно пройти дивизиональный этап и получим право представлять «Маяк» на отраслевом уровне», – отметил участник компетенции «Дозиметрист», сотрудник реакторного завода ПО «Маяк» Евгений Никитенко.

– Задание дивзионального этапа, как и в целом атмосфера, максимально приближены к реальным условиям. На выполнение модулей участникам отводится такое же время, как и на главном отраслевом чемпионате, – рассказал Егор Усольцев, эксперт компетенции «Мехатроника», чемпион 2016 года. – Участникам нужно запрограммировать и смонтировать производственную линию в уменьшенном масштабе. Оценивать мы будем всё вплоть до того, как плотно прикручены болтики на креплениях микроконтроллеров. Мелочей здесь нет.

Напомним, дивизиональному этапу AtomSkills на «Маяке» предшествовали внутренние отборочные туры. Чемпионат дивизионального уровня предприятие принимает уже не первый год. Как говорят организаторы, встречать такой высокий конкурс для «Маяка» – особая честь.

После подведения итогов первой волны дивизиональных этапов «Маяк» примет и вторую. В конце апреля в Озёрск приедут представители еще шести компетенций. Чемпионат профессионального мастерства AtomSkills 2018 состоится в июле в Екатеринбурге.

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