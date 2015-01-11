В Челябинской области появился региональный портал Госуслуг

Сегодня, 11 апреля, состоялось совещание губернатора Бориса Дубровского с главами районов. Министр информационных технологий Челябинской области сообщил, что с начала месяца начал работу региональный портал госуслуг gosuslugi74.ru, который должен облегчить процесс оформления документов и других услуг.

Александр Козлов заявил, что сейчас регион намерен привлекать к использованию портала пенсионеров. Для этого необходимо приблизить центры обслуживания граждан к населению, разместив их в поселковых администрациях. Также необходимо привлекать волонтеров к обучению пожилых людей работы в Интернете. Отметим, более 60% южноуральцев старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг.

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