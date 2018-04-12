Новости Городские новости Оперативная обстановка на 12.04.018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 12 апреля 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -3 град. С • атмосферное давление 743 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 91 % • ветер _ северный 3-6 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2 _ ДТП 1 пострадавший. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Космонавтов 40, Набережная 35, Строительная 56, Луначарского 23-6п, с 9 до 12 часов Советская 34, Ленинградская 2, с 9 до 17 часов Семёнова 4, с 8часов до оконч Матросова 32, Гайдара 20, с 8ч30м до оконч 2 В сетях электро-снабжения Советская 48 с 9 до 12 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Уральская 17, Кирова 22, Кирова 26 с 9часов до оконч Космонавтов 40, Набережная 35, Строительная 56, Луначарского 23-6п, К.Маркса 32-1,2п-ы, Луначарского23-2п, с 9 до 12 часов Советская 34, Ленинградская 2, с 9 до 17 часов Семёнова 4, с 8часов до оконч Матросова 32, Гайдара 20, с 8ч30м до оконч Вниманию жителей округа! Муниципальное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что 17 апреля будет организовано движение автобусов до Березовой рощи по следующим маршрутам: №2А: площадь «Курчатова2, «Управление строительства», магазин «Русь», магазин «Мебель», м-н «Экспресс», «Березовая роща». Обратно: «Березовая роща», «Дзержинского, 54», м-н «Книги», м-н «Универсам», «ГТС», «Управление строительства», площадь «Курчатова». С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут №2Б: «Заозерная», «Пляж», «Вечный огонь», ДК «Маяк», ресторан «Центральный», «Библиотека», площадь «Ленина», «Березовая роща». Обратно: «Березовая роща», площадь «Ленина», «Детская поликлиника», ресторан «Центральный», ДК «Маяк». С 8.30 до 16.00 часов через 30 минут Стоимость проезда 23 рублей. Вниманию жителей округа! С 09 апреля 2018 г. муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» начинает подготовку матросов-спасателей. По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период времени. Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 апреля 2018 года III. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горных и юго-западных районах местами сильные. В отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода, ночью и утром в горах гололедица, местами сильная. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до минус 5º, на юге от 0° до плюс 5°, днем плюс 1-6º, на крайнем юге до плюс 10°. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и эксплуатационного состояния дорог при осадках и гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _206_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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