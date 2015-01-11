Роспотребнадзор выяснил причину массовых обмороков в школе на Урале

Причиной массовых обмороков и ухудшения самочувствия детей и взрослых в Арсинской средней школе (Нагайбакский район, Челябинская область) стала духота и неграмотная организация общешкольной линейки.

Напомним, ЧП произошло 6 апреля днем – в школе проводилась линейка, во время которой три ребенка потеряли сознание. Затем еще 12 детей и трое взрослых пожаловались на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение. Всего в момент происшествия школе находилось 135 учащихся и 21 взрослый, из них 10 педагогов.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали расследование ЧП. С 7 по 10 апреля проведено 228 исследований проб воздуха, 74 исследования проб воды, микроклимата.

Вода исследовалась на цветность, мутность, жесткость, а также содержание различных примесей, включая водород, хлор, аммиак, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, фториды, железо, мышьяк, кальций, магний, марганец, кобальта, никель, медь, цинк, кадмий, ртуть, свинец, радон 222 и т.д. Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам не установлено.

Воздух из холла первого этажа школы, нескольких кабинетов, подвального помещения и спортзала исследовался на содержание бензола, стирола, толуола, ацетона, метанола, фенола, формальдегидов, СО и т.д. Две пробы воздуха – из подвала и фойе – исследовались на метан. Несоответствий гигиеническим нормативам также не установлено.+

Также проведено измерение микроклимата в указанных помещениях школы – ни одно из 18 исследований не выявило отклонений, за исключением спортзала, где температура ниже установленных требований.

«Произошедшая чрезвычайная ситуация в МОУ "Арсинская СОШ", скорее всего, связана с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в школе, а также проведением общешкольной линейки – с присутствием большого количества детей в помещении, не предназначенном для проведения подобных мероприятий. По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностных лиц школы и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений», – говорится в заявлении Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Добавим, на 11 апреля все дети, обратившиеся за медицинской помощью, выписаны с улучшением в состоянии здоровья. Занятия в школе проводятся дистанционно. Следственный комитет расследует дело по статье «Халатность».

https://dostup1.ru