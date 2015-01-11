ГИБДД обнародовала новые экзаменационные билеты для будущих водителей

Госавтоинспекция РФ внесла изменения в водительские экзаменационные билеты – в них исправлены 15 вопросов и 20 комментариев, касающихся оказания первой помощи.

Как пишет «Российская газета», в старых билетах фигурировали устаревшие представления о первой помощи, которая на практике давно оказывается иначе. Осенью прошлого года на это обратили внимание эксперты министерства здравоохранения. С их подачи рекомендации по коррекции билетов в Госавтоинспекцию направила Межрегиональная ассоциация автошкол.

«Например, определять, жив человек или нет, в билетах предлагалось по пульсу. Но медицинские эксперты давно установили, что правильнее это делать по выявлению дыхания. Давно изменились и правила проведения сердечно-легочной реанимации. Вместо пяти нажатий на грудину и одного вдоха сейчас производится 30 нажатий и два вдоха», – пишет газета.

Билеты с новыми вопросами и комментариями к ним уже загружены в федеральную информационную систему ГИБДД и по ним уже можно экзаменовать. Соответствующие разъяснения направлены в региональные подразделения.

Напомним, что на экзамене кандидату в водители необходимо ответить на 20 вопросов. Если он допустит одну ошибку, то получит еще пять дополнительных вопросов по той же теме. Если допустит две ошибки – десять допвопросов. Как правило, наиболее сложная тема – именно оказание первой помощи. Здесь лучше не ошибаться.

https://dostup1.ru