Анонс мероприятий 11 и 12 апреля в рамках проекта «Легенды космоса»

11 апреля в Озерск в рамках проекта «Легенды космоса» прибудет делегация Федерации космонавтики Российской федерации и республики Башкортостан, а также специалисты вузов МГУ и УГАТУ. Днем для приглашенных гостей будет организована обзорная экскурсия по городу, в городской музей ПО «Маяк», а также на завод №235. Со взрослым населением города гости встретятся в малом зале Дворца творчества детей и молодежи в 19.00.

В день космонавтики единовременно пройдут встречи представителей делегации с озерскими школьниками. С 13.00 до 14.00 базовыми площадками для мероприятия станут 4 общеобразовательных организации: 23 и 39 лицеи и 24 и 29 школы. Вечером в 16.30 12 апреля в большом зале Дворца творчества детей и молодежи пройдет заключительное мероприятие проекта - торжественный вечер-встреча «Легенды космоса», где гости города встретятся с самыми активными его участниками. Вход на все встречи с делегацией - по пригласительным билетам.