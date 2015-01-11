В Метлино злоумышленник украл золотые украшения у своего приятеля…

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 182 происшествия, возбуждено 17 уголовных дел, раскрыто 11.

3 апреля в полицию обратился житель поселка Метлино с заявлением по факту кражи из его дома золотых изделий на сумму 18000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по «горячим» следам установили личность подозреваемого, им оказался знакомый потерпевшего, который в прошлом году подрабатывал на его приусадебном участке.

Задержанный по подозрению в совершении кражи, житель поселка Метлино, 1978 года рождения, дал признательные показания. Он сообщил, что в дом смог попасть, воспользовавшись запасным ключом, так как знал, где он хранится.

В ходе обыска в жилище подозреваемого следователи обнаружили и изъяли похищенные золотые изделия в полном объеме.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 15 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 12 выездов.

Было составлено 261 административный протокол, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 13 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 44 протокола.

Инспекторами ДПС пресечено 173 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 2 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 6профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск