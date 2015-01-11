Долги Озёрска перед «Фортумом» увеличились на 70 миллионов

Арбитражный суд удовлетворил очередной иск энергомонополиста к МПКХ.

На прошлой неделе состоялось заседание Арбитражного суда Челябинской области по иску открытого акционерного общества «Фортум» к Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства Озёрска. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены ФГУП ПО «Маяк» и ПАО «Челябэнергосбыт». Общая сумма требований, предъявленных «Фортумом» к МПКХ, составила 69,5 млн. рублей. Участники процесса на судебное заседание не явились, однако суд счёл возможным рассмотрения дела без них.

Как следует из материалов дела, поставка «Фортумом» тепловой энергии в Озёрск осуществляется по договору, заключённому в начале 2013 года. Согласно условиям договора, в год Озёрск потребляет более 1 000 000 Гкал. Рассчитываться за поставленный теплоноситель МПКХ должно до 30 числа месяца, следующего за расчётным. Предметом иска «Фортума» к озёрскому муниципальному предприятию на прошедшем заседании стала задолженность за октябрь 2017 года.

В ответ на иск представители МПКХ не оспаривали общую сумму долга, однако просили суд уменьшить размер неустойки, составляющей, по расчётам «Фортума», более миллиона рублей. Однако суд отклонил доводы ответчика, признав все расчёты поставщика теплоэнергии законными и «арифметически верными».

В итоге Арбитражный суд решил: взыскать с Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства в пользу открытого акционерного общества «Фортум» задолженность в размере 68 174 424 руб. 23 коп., пени в размере 1 104 826 руб. 70 коп., а также пени на всю сумму на день фактической уплаты долга.

Напомним, согласно официальным данным, на начало 2018 года общий долг МПКХ составляет более 1 миллиарда рублей.

Озёрск.ру