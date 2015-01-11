Озерчанка выиграла чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону

Вера Хлызова одержала безоговорочную победу в чемпионате и первенстве.

В Лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» (Кировская область) завершился турнир для спортсменов с нарушением органов зрения.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Хлызова одержала пять побед в национальном первенстве страны:

В лыжных гонках на дистанции 5 км классическим стилем.

Спринт на дистанции 1,2.

Биатлон-спринт на дистанции 6 км (два рубежа).

Спринт-конек.

Биатлонные гонки на дистанции 7,5 км (четыре рубежа).

Тренер высоко оценивает потенциал спортсменки.

«Вера выступила блестяще. Единственное, с чем нам не повезло, так это со стрельбой, поскольку начали тренироваться в стрельбе, только в этом году. В целом, я очень довольна за свою воспитанницу и уверенна, что у нее большее спортивной будущее», - рассказала Альвина Кушакова.

https://lentachel.ru