Озерчанка выиграла чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону

Вера Хлызова одержала безоговорочную победу в чемпионате и первенстве.
В Лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» (Кировская область) завершился турнир для спортсменов с нарушением органов зрения.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
Хлызова одержала пять побед в национальном первенстве страны:
В лыжных гонках на дистанции 5 км классическим стилем.
Спринт на дистанции 1,2.
Биатлон-спринт на дистанции 6 км (два рубежа).
Спринт-конек.
Биатлонные гонки на дистанции 7,5 км (четыре рубежа).
Тренер высоко оценивает потенциал спортсменки.
«Вера выступила блестяще. Единственное, с чем нам не повезло, так это со стрельбой, поскольку начали тренироваться в стрельбе, только в этом году. В целом, я очень довольна за свою воспитанницу и уверенна, что у нее большее спортивной будущее», - рассказала Альвина Кушакова.
https://lentachel.ru
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