» Соблюдение правил парковки – это уважение к себе и своим соседям

С приходом весны увеличилось количество жалоб, поступающих в отдел охраны окружающей среды администрации, на транспортные средства, оставленные на газонах и тротуарах. Специалистами отдела охраны окружающей среды администрации округа проводятся ежедневные рейды по выявлению подобных нарушений.

Машины, оставленные на газонах, тротуарах, спортивных и детских площадках, не только разносят грязь у себя во дворе, нарушают плодородный слой почвы для прорастания газона, но и доставляют неудобства пешеходам. Автомобили, стоящие на тротуаре на тротуаре, пешеходам приходиться обходить по проезжей части, труднее всего приходиться родителям с детскими колясками, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Следует напомнить автовладельцам, что парковка автотранспорта вне положенном месте влечет за собой серьезное наказание. В соответствии с частью 10 статьи 3 закона Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «об административных правонарушениях» административный штраф на граждан составляет от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Муниципальные экологи обращают внимание собственников жилья на то, что, возможно, проблемы с нарушениями правил парковки связаны с тем, что на вашей придомовой территории недостаточно парковочных мест. Поэтому требуется рассмотреть возможность по обустройству во дворе дома дополнительных парковок.

Справочно:

Специалисты отдела охраны окружающей среды поясняют, что согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и части 1 статьи 36 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

Собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо обратиться в Управляющую компанию с инициативой о проведении общего собрания собственников жилых помещений для принятия решения по вопросу благоустройства придомовой территории с указанием объема работ, сроков и порядка их финансирования (ст.36, 39, 44 ЖК РФ). В связи с тем, что расширение дворовых проездов, организация парковочных мест, ограждение газонов относится к работам капитального характера, то решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35558/