В ТОСЭР Озерск и Снежинск планируют развивать ядерную медицину и искусственный интеллект

В Озерске и Снежинске, получивших статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), планируют развивать альтернативную энергетику, ядерную медицину и технологии, искусственный интеллект и робототехнику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Озерск и Снежинск получили статус ТОСЭР (сроком на 70 лет) 6 февраля текущего года. Все льготы, касающиеся социальных выплат, предоставляются на 10 лет для тех предприятий, которые будут зарегистрированы в первые три года от даты создания ТОСЭР. Так государство стимулирует инвесторов быстрее принимать решения о размещении своих производств в этих территориях.

По словам первого замминистра экономического развития Челябинской области Ирины Акбашевой, резиденты ТОСЭР получают налоговые льготы. «Это налог на имущество – 0% в первые пять лет, потом 1,1% в течение пяти лет вместо 2,2%. Налог на прибыль составит 0% в первые пять лет, потом он будет равен 10% в течение пяти лет, а затем составит 20%, но предоставляются особые условия по таможенным процедурам. Мы ожидаем, что ТОСЭР Снежинск и Озерск будут так называемыми "точками роста" экономики Челябинской области, мы получим новые компетенции и новые производства», – уточнила Акбашева.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что режимы ТОСЭР были созданы для того, чтобы дать толчок развитию территорий. «Муниципальные образования должны развиваться опережающими темпами. Говоря о компетенциях, мы имеем в виду людей, проживающих в этих городах. С появлением статусов ТОСЭР нам нужны новые, инновационные решения. В Снежинске и Озерске есть все компетенции для этого. Нам надо дать возможность реализовать проекты людям, которые сегодня готовы рисковать бизнес-потенциалом, которые хотят и могут использовать эти компетенции в ЗАТО», – сообщил губернатор Борис Дубровский.

По словам главы Саткинского района Александра Глазкова, в Бакале, который получил статус ТОСЭР в 2017 году, зарегистрировано три резидента – компании «Легпром», «Урал-рециклинг» и «Абсолют Дробсервис». В конце апреля ожидается регистрация еще одного предприятия.

В Верхнем Уфалее работают два новых предприятия. Это ООО «Уфалейский трикотаж» и ООО «Природный ресурс». Объем инвестиций в текущем году составит 1,5 млн руб. Кроме того, утверждена дорожная карта по заключению соглашений с семи потенциальными резидентами ТОСЭР. После реализации запланированных инвестпроектов будет создано не менее 250 рабочих мест.

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