В Кыштыме вход в Сугомакскую пещеру закроют на замок

В прошлом году учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» получило лицензию на право пользования её недрами. А значит, и ответственность за сохранность одного из главных природных символов Кыштымского округа возложена на его специалистов.

– В этом, в крайнем случае, в следующем году мы установим при входе во второй грот металлическую решётку, а на крутом спуске в пещеру – лестницу. Мы несём ответственность за безопасность её посетителей, – сообщила сайту «КР» замдиректора этого учреждения Антонина Отверченко. – Попасть в пещеру можно будет только с экскурсоводом за плату – она составит около ста рублей с человека.

В минувший вторник к памятнику природы приехала целая делегация. Чиновники из Челябинска и представители местной власти стали свидетелями эксперимента по удалению щёткой автографов и наскальных рисунков вандалов. Изобрёл её житель Кыштыма Андрей Синильщиков. В мае десять волонтёров челябинского отделения «Русского географического общества» приступят к полной очистке скалы перед входом в Сугомакскую пещеру.

И это ещё не все перемены, которые ждут кыштымцев и других посетителей Сугомакской поляны, где расположена пещера. В мае-июне специалисты «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» будут углублять и сужать ручей, который вытекает из родника «Марьины слёзы». Осенью этого года они начнут поэтапно, в качестве эксперимента, обновлять почву поляны и её растительность. Семена для новых цветов и трав будут собраны в районе Сугомака уже предстоящим летом.

В планах у челябинцев и создание экологической тропы, которая бы соединила Сугомакскую пещеру с Егозой. На ней, по замыслу профессионалов из Челябинка, будут установлены скамьи для отдыха, появится музыкальное сопровождение и даже интернет.

http://www.kr74.ru/ecology/9683-v-kyshtyme-vhod-v-sugomakskuyu-pescheru-zakroyut-na-zamok.html