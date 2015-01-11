Лицеисты посетили музей озерской полиции

12 апреля музей озерской полиции посетили ученики второго класса лицея № 23.

Экскурсию по музею провела помощник начальника Управления по работе с личным составом майор внутренней службы Елена Земцова. Елена Валерьевна рассказала детям о знаменательной дате, которую будут праздновать в этом году 5 июня сотрудники органов внутренних дел – 300 лет российской полиции. Школьникам на большом экране был продемонстрирован видеоролик о начале становления российской полиции.

Юные лицеисты узнали, что 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 г. Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Для этих целей в Петербурге учреждались Канцелярия полицмейстерских дел во главе с Генерал-полицмейстером, царским денщиком Антоном Дивиером, а со временем и местные органы полиции. В создаваемой полиции поручались три главные задачи: надзор за благоустройством и санитарией, охрана общественного порядка и борьба с преступностью, обеспечение пожарной безопасности. Созданная государственная структура с момента образования и до революции 1917 года называлась полицией, в советское время и в последующий период до 2011 года – милицией, а потом снова – полицией.

Эксперт отдела экспертно-криминалистического центра майор полиции Сергей Чуфаров рассказал о криминалистической технике, показал детям, как отбираются следы на месте преступления. Школьники с удовольствием участвовали в практическом занятии по отбору отпечатков пальцев и проведении сравнительного анализа следов рук.

Под конец экскурсии лицеисты с удовольствием поучаствовали в фото сессии на желто-синем милицейском мотоцикле.