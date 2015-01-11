Бажовский фестиваль переезжает в Пласт

Бажовский фестиваль народного творчества, который проводился в ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), расширяет географию – в 2018 году мероприятие состоится в Пласте
Факт переноса фестиваля подтвердили в министерстве культуры Челябинской области. Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в областном правительстве. Решение в Минкульте объяснили желанием расширить географию фестиваля и привлечь новых участников.
Бажовский фестиваль народного творчества (Бажовка) – ежегодный всероссийский фестиваль традиционной народной культуры. В мероприятии принимают участие более 300 творческих коллективов и свыше 300 мастерских декоративно-прикладного творчества. Общее количество участников превышает 4 тыс. человек.
https://dostup1.ru
Ключевые теги: Бажовский фестиваль, Пласт, новое место.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать