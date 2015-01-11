Партию «Единая Россия» ждет ребрендинг – Мякуш

«Единая Россия» готовится к ребрендингу – об этом на пресс-конференции, посвященной развитию партии до 2026 года, заявил секретарь Челябинского регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш.

По словам Мякуша, вопрос ребрендинга партии назрел давно. За плечами у единороссов большое политическое прошлое, и накопленный опыт послужит основой для внутренних изменений. Причем они должны затронуть партию в целом. «Мы не говорим о смене логотипа – потому что это поверхностные изменения. Нас интересует модернизация, которая повлечет за собой изменение отношения избирателей к нам как к одной из ведущих политических сил в стране. Выборы показывают, что люди нам доверяют, но важно сделать это доверие стабильным, прочным и обязательно его оправдывать, чтобы люди чувствовали поддержку, чтобы понимали, что Партия слышит их и готова прислушиваться к их мнению и предложениям», – сказал Владимир Мякуш.

Поделиться идеями идеи по совершенствованию работы партии можно будет в ходе дискуссий, которые 20 апреля состоятся в Аргаяше, Пласте, Кыштыме, Копейске, Магнитогорске и Миассе.

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