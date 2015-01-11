Плюсы и минусы автоматической торговли на рынке Форекс

Поэтому появление на валютном рынке Forex автоматических торговых систем с возможностью программировать их на доступном языке MQL 4 совершило настоящую мини-революцию в трейдинге. На смену трейдерам «старой школы» приходят новые специалисты с заранее подготовленными торговыми стратегиями. Им уже не интересно работать на Форексе весь день в режиме "онлайн". Они просто запускают торгового робота, и он делает за них всю работу в автоматическом режиме.

Автоматизация торговли на валютном рынке Forex решает очень много распространенных проблем:

• робот следит за рынком постоянно, без перерывов, он не пропускает ни одного сигнала к открытию ордера из-за того, что, например, отошел на обед;

• робот не переживает и никогда не впадает в раж, все его действия согласованы с той стратегией, по которой он работает, он четко соблюдает все правила;

• робот бережет нервы трейдеров: вместо переживаний о каждой открытой позиции на platforma rynku forex, трейдер может следить за своей системой намного спокойнее, тем самым уберегая себя от лишнего стресса;

• робот экономит много времени. Ведь с помощью автоматической торговой системы можно обеспечить себе некое подобие пассивного дохода. Схема такова: запустил автомат и получай прибыль;

• робот без ошибок производит все нужные расчёты и всегда сопровождает открытый ордер.

Но если бы все было так просто, то все спекулянты в один миг стали бы миллионерами. На практике же роботы не так эффективны, как хотелось бы. Вот основные риски, которые следует учитывать при работе с автоматизированными системами:

• торговая система всегда основывается на исторических данных. Очень часто молодые трейдеры создают «безубыточные» торговые системы, которые показали плюс при тестировании на исторических данных о торгах. Но тут есть подводный камень, и заключается он в том, что рынок Forex очень волатилен, поэтому такие «выигрышные» стратегии очень часто дают значительные просадки уже через несколько суток после старта. Поэтому система не должна строиться лишь на исторических данных. Она должна также ориентироваться и на какую-то торговую концепцию, а также использовать Fibonacci Forex. А вот проверка при прогоне по историческим данным должна подтвердить или опровергнуть правильность данной концепции, но ни в коем случае не служить единственно верным эталоном;

• очень опасны роботы, которые рассчитаны на скальпинг. Такие программы еще именуют «пипсарями». Если не следить за этим роботом, то его активность очень быстро может принести огромные потери. Лучше вообще избегать интрадневных торговых систем;

• рискованными являются и системы, которые являются модификациями стратегии "Мартингейл". Они часто привлекают неопытных трейдеров «плавностью графика»: кривая прибыльности выглядит почти ровно, лишь с небольшими «зубчиками» просадки. Но на практике стратегия в итоге все равно приведет к большой просадке, которая может перечеркнуть месяцы планомерного движения вверх.

• но главная угроза – это устаревание стратегии. Любая система имеет свой «срок годности». И когда ситуация на валютном рынке начинает меняться, список торговых правил, включенных в алгоритм программы, перестает работать. Поэтому нужно внимательно наблюдать за работой системы: если робот начинает всё чаще заключать убыточные сделки, возможно, следует задуматься о модификации стратегии или о ее смене.

В заключение подведем итоги. Стоит ли доверять автоматическим системам? Да. Они, безусловно, надежнее, чем живые трейдеры. Но вот слепо верить в них не стоит. В любом случае, за ними нужен строгий контроль и постоянные корректировки, основывающиеся на здравом смысле и меняющейся ситуации на валютном рынке.