Челябинское УФАС подозревает всех автодилеров в навязывании допуслуг

В Челябинское УФАС России поступают обращения граждан на действия дилеров при продаже автомобилей в базовой комплектации или наиболее бюджетных вариантах комплектации.

Автолюбители сообщают о невозможности приобрести такие автомобили и навязывании дилерскими центрами дополнительного оборудования для автомобилей или дополнительных услуг по страховке и кредиту. Сперва сообщил о трудностях при покупке автомобиля производства ПАО «АвтоВАЗ» в базовой комплектации в дилерских центрах житель Челябинска. Однако позже в антимонопольную службу поступили аналогичные заявления и на дилерские центры, представляющие интересы других автопроизводителей. Антимонопольная служба уже начала проверку на предмет сговора дилеров автозавода ПАО «АвтоВАЗ» на территории Челябинской области. А также, Челябинское УФАС России собирает информацию, подтверждающую или опровергающую изложенные в заявлениях сведения, а также полную информацию обстоятельствах реализации автомобилей дилерами в Челябинской области. В случае, если за последние трои года вы приобретали автомобиль и вам было отказано в приобретении автомобиля в конкретной комплектации, в том числе было навязано дополнительное оборудование или дополнительные услуги, просим направить соответствующую информацию в Челябинское УФАС России. «Просим граждан оказать содействие и заполнить разработанную Челябинским УФАС России анкету для сбора полной информации о ситуации с реализацией автомобилей через дилерские центры на территории Челябинской области. Анкеты принимаются по адресу: пр. Ленина, 59, каб. 325 или электронной почте: to74@fas.gov.ru. Или можно пройти опрос касательно обстоятельств приобретения автомобилей ПАО «АвтоВАЗ»», — сообщили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

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