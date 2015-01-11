На конном манеже загораются юные «звезды»

Конники Детского эколого-биологического центра одержали очередные победы, их успех стал возможным благодаря совместному проекту администрации Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк».

Современный манеж, где занимаются воспитанники ДЭБЦ, появился в учреждении дополнительного образования за счет средств градообразующего предприятия. После реконструкции старого платца расширились возможности для набора учащихся в лабораторию коневодства и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в этом учебном году по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной адаптированной программе «Иппотерапия» в ДЭБЦ занимаются 10 детей-инвалидов). Удобным стал манеж и для подготовки юных наездников к соревнованиям, результаты не заставили себя ждать.

Смирнова О.А., заместитель директора ДЭБЦ:

- Наши воспитанники в 2017-2018 учебном году становились победителями в региональных, областных соревнованиях в Свердловской и Челябинской областях.

В сентябре г. Челябинске состоялся VII Чемпионат по конному спорту. Соревнования проводились для детей-инвалидов, посещающих занятия по иппотерапии. Иппотерапия возрождается в России после 10 лет забвения: в течение длительного времени подобные соревнования не проводились. От Детского эколого-биологического центра в них принял участие Беспалов Григорий. Это был Гришин дебют. В тесте по иппотерапии он набрал максимальные 30 баллов! Для Григория это выступление стало личной и очень значимой победой над собой. Гриша долго готовился к ним и психологически – тоже.

7 апреля сборная команда ДЭБЦ, состоящая из пяти юных наездников, приняла участие в Первом кубке конноспортивного клуба «Боливар», который находится в пригороде Екатеринбурга, возле озера Балтым. По итогам соревнований, в зачете «Младшие дети» (возраст до 10 лет) Валова Алиса на пони по кличке Булочка заняла 3 место. В зачете «Дети» (возраст от 10 до 14 лет) победителем стала Вавилова Полина.

Мы благодарим руководителей ФГУП «ПО «Маяк», администрацию Озерского городского округа Челябинской области за отзывчивость, за понимание нестандартных проблем Детского эколого-биологического центра и готовность прийти на помощь детям-инвалидам.

Фото ДЭБЦ.

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