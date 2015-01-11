«Чистый город» сделает Озёрск чище к лету

До 31 мая с несанкционированных свалок на территории Озёрска будет вывезено 200 кубометров мусора, общий вес которого, по расчётам экологов, составит 110 тонн. Договор на очистку города по результатам электронного аукциона будет заключён в ближайшее время. Единственным участником и победителем торгов стала хорошо известная озерчанам транспортная компания «Чистый город».

К исполнителю муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок изначально предъявлялись повышенные требования: наличие лицензий на сбор, транспортировку, обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности.

Заявки на ликвидацию несанкционированных свалок должны исполняться по заявкам Отдела охраны окружающей среды городской администрации в течение двух дней. Так же, в течение двух дней, «Чистый город» будет реагировать на замечания и устранять недостатки, если они будут выявлены по результатам очистки.

Помочь в наведении чистоты в родном городе могут и жители города: руководитель озерской экологии Галина Смирнова неоднократно отмечала готовность специалистов принимать от горожан сигналы о несанкционированных свалках.

Озёрск.ру