Православные южноуральцы отмечают Радоницу

Сегодня, 17 апреля, православные христиане отмечают Родительский день или Радоницу – время поминовения усопших.

С самого утра рекомендуется пойти в храм, подать записки об упокоении усопших и поставить свечи, можно заказать общий помин. После посещения храма следует отправиться на кладбище, где совершаются помины. Для этого можно пригласить батюшку или прочесть молитвы из псалтыря самостоятельно. Затем нужно приступить к уборке могилы.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ РАДОНИЦЫ

Название пошло от Радуницы – так звали одного из языческих богов, который оберегал души тех, кто уже покинул царство живых. Дабы души покойных испытывали в другой жизни полное умиротворение, славяне с древних времен организовывали жертвенные приношения. Начиная с IX века эти дары заменили на пасхальные атрибуты: куличи, свечи и крашеные яйца.

В Родительский день принято радоваться за тех, кто умер и обрел вечную жизнь. По этой причине дата привязана к Пасхе, празднику, символизирующему победу над смертью, когда Иисус Христос истек кровью, но смог вознестись на небеса.

Церковь относится отрицательно к традиции выпивать и закусывать непосредственно на кладбище. Лучше всего это делать уже дома, когда проходит поминальная трапеза. Не одобряется оставление на могилах стопки с водкой, накрытой хлебом. Гораздо лучше в этот день накормить голодных, говорят священники.

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