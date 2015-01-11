Более 150 пар станцуют вальс в честь Дня Победы в Челябинске

В канун Дня Победы, 7 мая, на площади перед главным учебным корпусом Южно-Уральского государственного университета пройдет танцевальный флешмоб «Вальс Победы».

Более 150 пар закружатся под звуки того самого вальса, под которые танцевали в далеком 1945 году. Этот вальс стал символом подвига наших солдат – и символом окончания войны. В знак вечной памяти и благодарности от всех последующих поколений его станцуют внуки и правнуки победителей.

Отметим, что мероприятие поддержит своим выступлением военный оркестр Челябинского высшего военного Краснознаменного училища штурманов. Зрителями станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Для тех, кто хочет принять участие в акции, расписание репетиций можно посмотреть в официальной группе VK «Вальс Победы 2018».

https://dostup1.ru