Снежинские ядерщики заключили соглашение с ЧелГУ

Руководитель РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) Михаил Железнов и ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг подписали соглашение о сотрудничестве.

Гости из Челябинска посетили Центр разработки лазеров с диодной накачкой, побывали в музее и провели выездное заседание. Михаил Железнов выступил с докладом о работе Уральского ядерного центра. Рассказывая о кадровом составе, он подчеркнул потребность предприятия в квалифицированных специалистах по лазерному направлению. Ректор ЧелГУ Диана Циринг в своем выступлении рассказала о возможностях университета и примере сотрудничества по подготовке специалистов в интересах Роскосмоса.

Соглашение о сотрудничестве предполагает создание базовой кафедры в ЧелГУ для подготовки специалистов по лазерному направлению в интересах ядерного центра, участие в федеральной программе «Новые кадры для ОПК» и другие мероприятия.

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