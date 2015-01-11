Молодые парламентарии намерены работать и ещё раз работать

16 апреля члены Общественной молодежной палаты отчитались о проделанной за год работе перед председателем Собрания депутатов Олегом Костиковым и обсудили планы на ближайшее будущее.

В ходе встречи, свой доклад представил Андрей Васильев, председатель Общественной молодежной палаты:

- Прошел ровно год как был собран наш, десятый по счету, состав Палаты. В общей сложности мы смогли реализовать около 20 мероприятий. Конечно, самые крупные из них – турнир по дворовому футболу и День молодежи в поселке Новогорный. Помимо этого, были и субботники, и уборка в квартирах у ветеранов в канун Дня Победы, и активное участие в проектной деятельности и форумах. Я хочу поблагодарить всех своих коллег за плодотворную работу.

Основной темой обсуждения стал план работы на 2018 год. Практически все члены Палаты поделились свежими, креативными идеями - их большая часть будет реализована уже летом. Например, понимание и поддержку Олега Костикова получило предложение Екатерины Рябовой о проведении во время каникул мероприятия под названием «Дворовое кино», посвященное Году добровольца (волонтера). Андрей Васильев, настоящий фанат российского футбола, будет продолжать развивать этот вид спорта в Озерске: вновь пройдут игры для молодежи. Антон Шалимов, активный участник проекта «Единая страна – доступная среда», готовит документы для паспортизации социально-значимых объектов города. Он же курирует рабочую группу по созданию стратегии развития молодежной политики на 2025 год.

- Главное направление у ребят в этом году – это добровольческая сфера, поскольку 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). И очень радует, что опыт уже приобретен. Тем не менее, ваша первоочередная задача, как консультативного органа при Собрании депутатов – работать с нормативно-правовыми документами и активнее участвовать в осуществлении молодежной политики. Я очень надеюсь, что в ближайшие время вы обратите на это особое внимание. В целом, я доволен, что у нас такая инициативная молодежь, - подытожил общение Олег Костиков.

Информация предоставлена Общественной молодежной палатой.

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