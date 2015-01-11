Озерский лицеист включён в состав сборной России для участия в международной олимпиаде по химии

Евгений Щербаков поздравил с победой на Всероссийской олимпиаде школьников по химии учащегося 10 класса лицея №23 Василия Тихонова. На встречу с главой округа успешный десятиклассник пришёл вместе со своим педагогом Александром Зориным и директором лицея №23 Еленой Лукьяновой.

Следует отметить, что заключительный этап олимпиады по химии проходил на базе «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» с 29 марта по 4 апреля. В ходе олимпиады школьникам необходимо было пройти два теоретических и один экспериментальный тур. В этом году в заключительном этапе олимпиады участвовали восемь школьников из Челябинской области, двое из которых вошли в число призёров. Победители и призеры заключительного этапа награждаются дипломом, дающим право поступления без экзаменов в любой университет Российской Федерации на профильные факультеты.

В беседе с главой округа Елена Лукьянова отметила, что химия является профильным предметом, изучение которого начинается в лицее с 7-го класса. Кроме того, с недавнего времени в лицее работает молодой учитель Александр Задорин, который родился и вырос в Озерске. Александр является выпускником МГУ им. Ломоносова (химический факультет), а также ЧГПУ (по специализации математика). Блестяще образованный молодой человек вернулся в родной город и стал педагогом. По мнению Елены Лукьяновой Александр Задорин в немалой степени способствовал успехам своего ученика:

– Василий пришёл к нам в лицей из школы №38, где учился девять лет, он пришёл в химико-биологический класс. Завоевать такую победу было сложно, пробиться в лидеры даже на уровне Челябинской области уже непросто, а тем более стать победителем Всероссийской олимпиады.

Благодаря первому месту на Всероссийской олимпиаде, Василий Тихонов был включён в состав сборной России, как возможный претендент на участие в международной олимпиаде, которая проходит в Праге, где каждую страну представляют четыре участника.

– Я бы хотел, чтобы жители округа увидели такой успешный тандем, – подчеркнул Евгений Щербаков, – потому что очевидно, что общее стратегическое направление всегда задаёт руководитель учреждения, директор школы. Я хочу выразить вам большое уважение, я сам являюсь выпускником школы №23. Наставник Василия Александр Задорин, по моему мнению, это человек, который играет в судьбе воспитанника очень важную роль, прививая любовь к предмету и передавая свои знания. И конечно поздравляю самого Василия, потому что эта победа – результат его стремления и усердия.

Глава округа подчеркнул, что у озерского выпускника сейчас большие перспективы. Но как бы не сложились его дальнейшие жизненные планы, Евгений Щербаков пожелала молодому человеку не забывать свою малую Родину и своих учителей, и в будущем помогать развитию родного округа, реализуя масштабные проекты.

Справочно:

Лицей №23 известен своим вниманием к химическому образованию. За последние годы учащиеся лицея становились призёрами и победителями олимпиад различного уровня (победитель областной олимпиады среди восьмиклассников, «стобалльник» по химии, дипломант олимпиады по химии в МГУ, призер и победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и Всесибирской открытой олимпиады).

Такие успехи – результат систематической работы коллектива по реализации потенциала одаренных детей. В седьмом классе в школьном расписании появляется вводный курс химии, увеличено количество часов в профильных классах, организованы факультативные занятия. Лицей тесно сотрудничает со школой олимпиадного резерва города Магнитогорска. На ее базе прошли учебные сборы, где с лицеистами работали преподаватели МГТУ им. Г. Носова к.т.н. А.И. Ушеров и к.х.н. В.А. Сычев. Также лицей взаимодействует с ОТИ МИФИ и кафедрой химии и химической технологии, специалисты которой Г.А. Ростунова и А.И. Малышев проводят занятия и консультации для обучающихся 9-11 классов. Следует отметить, что для высоких результатов на олимпиадах разного уровня необходимы не только прочные знания химии, физики и математики в рамках университетской программы, но и подготовка в смежных дисциплинах, например, по английскому языку.

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