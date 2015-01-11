В Челябинской области закроют детдом, где расследуют дело о насилии

Лазурненский коррекционный интернат в Челябинской области, где расследуются возможные случаи насилия над воспитанниками, закроют из-за коммунальных проблем.

"Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта в связи с введением режима ограничения подачи воды", - сообщает региональное министерство социальных отношений.

Напомним, скандал разгорелся после показаний семерых несовершеннолетних, которые после усыновления рассказали приемным семьям о насилии, которому они подвергались пока жили в учреждении. По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний местный житель, навещавший детей. В Генпрокуратуре РФ установили что предполагаемый насильник получил разрешение на посещение детдома в управлении соцзащиты Центрального района Челябинска. В связи с этим областной СК завел уголовное дело по статье о халатности. В поле зрения следователей попало и руководство интерната.

Сегодня было принято решение закрыть учреждение, так как - по данным министерства социальных отношений - устранение аварии потребует длительного времени. Воспитанников скандального интерната переведут в другие учреждения (при этом будут учитываться их родственные связи) в регионы, откуда они прибыли в учреждение.

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