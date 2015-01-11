Ученые ЮУрГУ создали новый материал для защиты окружающей среды

Ученые Южно-Уральского государственного университета работают над созданием новых материалов для очистки воды и воздуха в промышленности.

Автор проекта «Синтез мезопористых материалов на основе переходных металлов», магистрант Института естественных и точных наук ЮУрГУ Дмитрий Толстогузов рассказал о преимуществах нового материала и возможностях его применения.

«Цель нашего проекта – получение новых катализаторов и сорбентов. Они могут найти применение в промышленных агрегатах или установках очистки выбросов. Сорбенты, обладая способностью к поглощению вредных веществ из окружающей среды, могут применяться для решения проблем экологии. Мы занимаемся процессами получения катализаторов и сорбентов из переходных металлов. Это железо, никель и медь», – отметил Дмитрий Толстогузов.

В настоящее время материал получен с помощью электрохимического способа. Дальнейшие планы ученых связаны с поиском оптимального пути создания мезопористых материалов, а также с анализом свойств полученного вещества. Исследование характеристик позволит определить, насколько эффективным будет его использование в промышленности для защиты окружающей среды, уточняют в ЮУрГУ.

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