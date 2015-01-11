» Владимир Путин обязал южноуральских чиновников разобраться с экологией

Проблема экологии в Челябинске первоочередна для государства. Владимир Путин назвал ряд городов, в которых обстановка с промышленными выбросами особенно критична. В черный список попали Магнитогорск и Челябинск.

По оценке президента, в этих городах фиксируются наибольшие объемы загрязнений в воздухе. К тому же местные производства вошли в список 300 предприятий, на которых проблему экологической обстановки необходимо решать в первую очередь. По сведениям федерального министерства природы, несколько сотен компаний приносят больше половины всех выбросов на территории страны.

До 2022 года производствам необходимо перейти на наилучшие доступные технологии - установить современные фильтры и очистные сооружения. Достичь такого результата кремлевские чиновники планируют с помощью новых законов. Один из них предполагает повышение в 4 раза штрафов за сверхнормативные выбросы.

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