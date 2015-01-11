Фонд Олега Митяева представляет: благотворительный спектакль «Щелкунчик»

Благотворительный спектакль — постановка, актерами которой являются дети с особенностями в развитии. Это настоящий спектакль с прописанными сценами, музыкой, светом и танцами. "Щелкунчик" является пятым произведением, по мотивам которого воспитанники Центра помощи детям "Звездный дождь" выступят на сцене. Все собранные средства пойдут на оплату занятий в театральной студии для детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна и другими особенностями в развитии.

Вот уже пятый год педагоги и воспитанники Центра помощи детям «Звездный дождь» готовят и выносят на суд зрителей свои спектакли. «Муха Цокотуха», «Бременские музыканты», «Алиса в стране чудес» и «Волшебник изумрудного города» подарили актерам незабываемые впечатления и важные жизненные компетенции, а зрителям - повод задуматься.

«Театр особого актера возник случайно, мы просто поставили сказку на новогодний утренник. Мы увидели, как театр раскрывает наших детей, какие чудесные превращения он с ними делает, как помогает через образ реализоваться! Театрализация активизирует мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь, которая помогает детям осознанно воспринимать окружающий мир и является средством общения. Театральная деятельность развивает не только интонацию, лексику, но и невербальные - такие важные для наших детей - мимику, жесты, позы», - говорит руководитель театральной студии Екатерина Юрикова.

Руководитель АНО «Звездный дождь» Елена Жернова: «В наших спектаклях учувствуют семьями. И это очень важно, поскольку такие мероприятия меняют семейную ситуацию в лучшую сторону, помогают родителям справиться с кризисом и улучшить качество жизни детей с особенностями в развитии».

Каждый спектакль наш – это с одной стороны праздник и веселье, а с другой стороны – серьезный разговор на важные темы: настоящие друзья и предательство, боязнь разнообразия и попытки уложить всё в крошечную коробочку с конкретными ярлыками, возможность превратиться в то, чем ты не являешься.

«Мне кажется, что этот спектакль - и есть правдивая история о «Звездном дожде»: о том, что даже любящие - уязвимы, а слабые и нуждающиеся в любви - гораздо сильнее, чем мы привыкли думать. Как часто мы не замечаем как таинственно и прекрасно внутри них то подаренное нами участие, которое вовсе не утекает в песок, а прорастает и становится настоящей силой. И эта сила может изменять все вокруг: не только в их загадочном и непонятном нам королевстве (прим. в королевстве из сказки "Щелкунчик"), но и нашем - вполне себе реальном и ощутимом мире», - поясняет автор сценария к спектаклю Мария Дмитриева.

В день премьеры мы также приготовим для вас интерактивные зоны в фойе, которые будут работать до начала спектакля. Мы будем рады видеть в зрительном зале своих старых друзей, семьи, которые совсем недавно столкнулись с диагнозом и просто неравнодушных жителей нашего города. Приходите! Это будет интересно, весело и поучительно!